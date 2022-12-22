Политолог Марков: Рогозин получил ранение при ударе войск Украины по гостинице в столице ДНР в свой день рождения

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22 декабря 2022, 10:03

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Бывший генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин получил ранение при ударе украинских войск по гостинице в столице ДНР в свой день рождения. На это указал отечественный политолог Сергей Марков.

«Это был его день рождения, и друзья пришли его поздравить. Военная разведка их подловила. Бить ночью по гостинице — это фирменный террористический стиль спецслужб Украины», — говорится, в частности, в публикации, появившейся в Telegram-канале Маркова.

Как сообщалось ранее в четверг, Дмитрий Рогозин проинформировал, что в результате атаки по гостинице в Донецке он был ранен металлическим осколком размером 3×4 мм и предстоит операция.