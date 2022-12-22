Рогозин сообщил, что при атаке ВСУ по гостинице в Донецке он ранен металлическим осколком размером 3×4 мм и предстоит операция

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22 декабря 2022, 09:45

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Дмитрий Рогозин проинформировал, что при атаке Вооруженных сил Украины по гостинице в Донецке он ранен металлическим осколком размером 3×4 мм и предстоит операция. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале бывшего гендиректора госкорпорации «Роскосмос».

«У меня ранение, металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция. Пострадали еще несколько близких мне людей», — отметил, в частности, Рогозин.

Как сообщалось ранее в четверг, Дмитрий Рогозин в ходе беседы с журналистами высказал предположение о том, что целью ВСУ при обстреле гостиницы, скорее всего, был Виталий Хоценко, руководитель правительства ДНР.