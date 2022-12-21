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21 декабря 2022, 15:51

Глава Минобороны России Сергей Шойгу, MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации предлагает поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил руководитель ведомства Сергей Шойгу.

«Минобороны РФ предлагает поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет, сказал Сергей Шойгу», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Шойгу отметил, что частичная мобилизация была осуществлена в России с целью стабилизации ситуации, защиты новых территорий страны и проведения дальнейшего наступления.