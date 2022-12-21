Шойгу: частичная мобилизация осуществлена для стабилизации ситуации, защиты новых территорий и проведения дальнейшего наступления

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21 декабря 2022, 15:40

Глава Минобороны России Сергей Шойгу, MFA Russia / globallookpress.com

Частичная мобилизация осуществлена в Российской Федерации с целью стабилизации ситуации, защиты новых территорий и проведения дальнейшего наступления. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил министр обороны страны Сергей Шойгу.

«Шойгу: частичная мобилизация проведена для "стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий"», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Глава Минобороны также отметил, что в рамках частичной мобилизации от призыва были освобождены порядка 830 тысяч человек в связи с необходимостью поддержания экономики.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее сегодня, президент России Владимир Путин указал, что в настоящий момент против страны используется военный потенциал практически всех государств, входящих в Североатлантический альянс.