В Уфе факт гибели участника СВО установили через суд

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21 декабря 2022, 15:22 Источник: Коммерсантъ

Признать факт гибели 45-летнего майора-контрактника из Уфы в ходе выполнения боевой задачи на Украине удалось лишь с помощью суда. Военнослужащий погиб 6 марта при обстреле артиллерией противника. При этом его останки не попали в 111-й Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны РФ, поскольку «КамАЗ», перевозивший тела погибших, был уничтожен в ходе другого артобстрела.



В филиале ФГКУ «111-й Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз» Минобороны РФ доложили, что труп майора в медучреждение не поступал и не исследовался. В отделе ЗАГС администрации Тоцкого района сообщили родственникам военнослужащего, что свидетельство о регистрации смерти не может быть выдано «ввиду непредоставления медицинского свидетельства о смерти».



Факт гибели контрактника прокуратура установила благодаря выпискам из приказов командира войсковой части, где служил погибший, объяснениями капитана, старшего лейтенанта, прапорщика, младшего сержанта, капитана, старшего лейтенанта и старшего радиотелефониста.



Согласно указу президента РФ Владимира Путина, в случае гибели участника спецоперации его семья получает единовременную выплату в размере 5 млн руб. из федерального бюджета. В Башкирии действуют региональные единовременные выплаты семьям погибших военнослужащих в размере 2 млн руб.



