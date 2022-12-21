Больших салютов в новогоднюю ночь не планируется, но запускать фейерверки частным образом не запретили

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21 декабря 2022, 12:49 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

В соцсетях обсуждают, что на Новый год в Москве нельзя будет запускать фейерверки. Но в МЧС такие сведения опровергают.

Не так давно о запрете фейерверков сообщили в ТАСС. Там было опубликовано заявление господина Александра Боброва, замначальника ГУ МЧС по городу Москва. Он сказал, что по закону «О тишине» фейерверки разрешается запускать с 7 утра до 11 часов вечера.

Любители спокойствия и тишины даже обрадовались таким новостям. Ведь постоянный грохот плохо влияет на нервную систему. Но не тут-то было! Спустя время сообщили, что ничего в общем-то не поменялось. Фейерверки можно будет запускать и после 11 вечера. Только нужно будет это делать в специально отведённых местах, как в законе и указано. И всё же больших салютов в эту новогоднюю ночь, как известно, не намечается.