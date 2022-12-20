Известное питерское издание будет вынуждено компенсировать московскому адвокату моральный вред

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20 декабря 2022, 17:45

Фото: Unsplash.com

Не так часто кому-либо удается доказать, что журналисты действовали некомпетентно. Интернет-изданию «Фонтанка.ру» впервые за 5 лет придется признать вину перед частным лицом и выплатить компенсацию.

Успешный столичный адвокат Александр Почуев более двух лет судился с «Фонтанкой», пытаясь защитить свою деловую репутацию. Об этом ранее сообщала онлайн-газета «Мойка78».

«Фонтанка» – одно из самых популярных питерских изданий с большим опытом подобных разбирательств. Несмотря на мощное противостояние, юристам Почуева удалось добиться справедливости.

Сегодня в деле была поставлена точка. Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга обязал АО «Ажур-Медиа», владельца электронного СМИ, компенсировать адвокату Александру Почуеву моральный вред, причиненный распространением порочащих ложных сведений. Также судебное решение касается и автора публикации, журналиста Александра Ермакова.