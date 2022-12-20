Публицист Шахназаров: выходка Орбакайте и Николаева может расцениваться как поддержка ими киевского режима

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20 декабря 2022, 04:20 Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Михаил Шахназаров / Автор фото: Павел Кашаев / https://www.globallookpress.com

Кристина Орбакайте и Игорь Николаев выступили в цветах украинского флага на шоу «Дуэты», которое транслировалось на телеканале «Россия-1». По мнению писателя Михаила Шахназарова, подобная выходка певцов может расцениваться как поддержка ими киевского режима. Его слова приводит издание ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил российский публицист, произошедшее на шоу является очередной демонстрацией отношения «некоторых “творческих” товарищей» к украинскому конфликту. При этом, по словам Шахназарова, сразу после выступления Орбакайте оказалась в Нью-Йорке «в компании Покровского и Хаматовой».

Шахназаров также добавил, что дуэт исполнял песню Аллы Пугачевой, таким образом выражая свою солидарность сбежавшей из России народной артистки.