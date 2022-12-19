«Сознательный «Слив» персональных данных и информации»: Шугалей высказался об использовании зарубежных соцсетей россиянами

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19 декабря 2022, 19:53

Российские IT-компании смогут заменить YouTube и другие зарубежные платформы для размещения видео. С таким мнением выступил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), ученый-социолог Максим Шугалей.

Необходимые мощности для этого найдутся, если развитием сервисов для размещения видеоконтента в России займется грамотный и сильный управленец. Также в стране необходимо проработать системы законодательной поддержки.

Полноценное замещение иностранных видеохостингов в России необходимо, поскольку этот вопрос входит в зону информационной безопасности, уверен Шулагей. Тем более, что видеохостинг YouTube в любой момент может стать заблокированным.

Многие российские ресурсы уже занялись наращиванием хостинговых мощностей. Так, недавно эту тему в эфире передачи «Соловьев.LIVE» затронул основатель и директор по разработке российской социальной сети ЯRUS Дмитрий Илюхин.

«Наша самая важная задача — это изменить сформировавшиеся в отношении YouTube устои. Россияне привыкли смотреть видео на этой площадке. А мы хотим сделать так, чтобы у них был выбор», - заявил ранее Дмитрий Илюхин.

Причем несмотря на угрозу безопасности персональных данных, многие чиновники продолжают пользоваться зарубежными социальными сетями, запрещенными в России и признанными экстремистскими.

Шугалей уверен, что россиянам безопасно пользоваться только отечественными программами и сервисами. Сам он использует зарубежные соцсети исключительно для того, чтобы донести правду о событиях на Донбассе иностранным пользователям.

«Я играю, так скажем, на поле противника. А общаться по рабочим вопросам в этих соцсетях равносильно выстрелу в голову — это сознательный "слив" персональных данных и информации», - уверен глава ФЗНЦ.

Он также высказался о якобы массовом оттоке российских IT-специалистов за рубеж. По его мнению, на самом деле их не так много. Общественность обращает внимание на «громкие заявления» определенных людей, и поэтому восприятие ситуации искажается. У IT-специалистов есть бронь от мобилизации. Поэтому если они не хотят принимать участие в российской спецоперации, они могут отказаться на законных основаниях. Однако и среди них многие ушли на фронт.

При этом Шугалей подчеркнул, что государство можно считать по-настоящему независимым и богатим, когда у него все свое. В том числе — мощный IT-кластер. И для этого необходимо развить культуру инвестирования в стартапы IT-сферы.