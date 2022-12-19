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Советник главы МВД Украины Геращенко: ВСУ опробовали британские ракеты Marlet

, 19:08 Источник: РИА Новости

Советник главы МВД Украины Геращенко: ВСУ опробовали британские ракеты Marlet
MOD Russia/via Globallookpress.com

Украинская армия показала работу ракет Marlet на базе ПЗРК Starstreak. С таким заявлением выступил советник главы МВД страны Антон Геращенко. 

Из опубликованного видеоматериала следует, что Marlet были опробованы ВСУ в этом году. Ракеты работают на базе ПЗРК Starstreak. Подобное вооружение поможет военной авиации страны построить «многоэшелонированную оборону неба».

Отмечается, что такие ракеты есть только у двух армий мира — Британии и Индонезии. 

Ранее министр обороны Великобритании Уоллес заявил, что страна готова поставить на Украину новые пакеты вооружений.

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