Советник главы МВД Украины Геращенко: ВСУ опробовали британские ракеты Marlet

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19 декабря 2022, 19:08 Источник: РИА Новости

MOD Russia/via Globallookpress.com

Украинская армия показала работу ракет Marlet на базе ПЗРК Starstreak. С таким заявлением выступил советник главы МВД страны Антон Геращенко.

Из опубликованного видеоматериала следует, что Marlet были опробованы ВСУ в этом году. Ракеты работают на базе ПЗРК Starstreak. Подобное вооружение поможет военной авиации страны построить «многоэшелонированную оборону неба».

Отмечается, что такие ракеты есть только у двух армий мира — Британии и Индонезии.

Ранее министр обороны Великобритании Уоллес заявил, что страна готова поставить на Украину новые пакеты вооружений.