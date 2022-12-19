Эксперты высказали свое мнение о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Аргументы Недели → Общество 13+

19 декабря 2022, 15:56 Антон Николаев,

Tatiana Morozova/globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев в России. Профессор кафедры биоэтики Российского научно-исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Ирина Силуянова назвала положительным событием принятие закона. По ее мнению, суррогатное материнство противоречит нравственным ценностям. Такое мнение она высказала изданию «Аргументы недели».

«Сама технология суррогатного материнства, как разновидность искусственного оплодотворения, весьма сомнительна в нравственном отношении. В той законодательной форме, которая у нас сейчас существует, это есть ни что иное, как превращенная форма торговли детьми. Эта торговля детьми этим принятым законом была заблокирована для иностранцев. Страна прибывала в полном неведении о судьбе этих детей, которые после рождения на основании купли-продажи пропадали из поля видимости властей и людей. Есть в литературе разные версии, что дети попадали в семьи гомосексуалистов, были использованы для трансплантации органов. С моей точки зрения, это очень позитивный документ. Хотелось бы пожелать, чтобы в скором времени мы вышли на уровень запрета суррогатного материнства и в России».

Ранее о законопроекте высказался адвокат Константин Свитнев. Он утверждал, что нет прецедента или основания для принятия подобного закона:

«Мудрость этого решения ускользает от меня. Чтобы принять закон, нужно основание. Володин пишет, что это позволит предотвратить торговлю нашими детьми, защитить малышей от ситуации, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы. А кого продали? Кого расчленили? Жертвами каких преступлений стали наши дети? Нет ни одного подобного случая за всю историю суррогатного материнства в России. Не было, нет и не будет, я так полагаю. С какого перепуга иностранные родные своим зарубежным генетическим родители дети стали нашими?»

Свитнев считает, что депутаты исходят из предположения того, что иностранцы заведомо являются порочными, и в случае попадания к ним любого ребенка они его отпедофилят, потом - продадут на органы.

Напомним, что Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказываясь о необходимости принятого закона, отметил недопустимость торговли детьми — нелегального бизнеса, оборот которого оценивается более чем в два миллиарда евро, подчеркивал он.

Адвокат Свитнев раскритиковал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев