Адвокат Свитнев раскритиковал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Аргументы Недели → Политика 13+

8 декабря 2022, 16:26 Антон Николаев,

Константин Свитнев считает, что нет прецедента или основания для принятия подобного закона. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Мудрость этого решения ускользает от меня. Чтобы принять закон, нужно основание. Володин пишет, что это позволит предотвратить торговлю нашими детьми, защитить малышей от ситуации, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы. А кого продали? Кого расчленили? Жертвами каких преступлений стали наши дети? Нет ни одного подобного случая за всю историю суррогатного материнства в России. Не было, нет и не будет, я так полагаю. С какого перепуга иностранные родные своим зарубежным генетическим родители дети стали нашими?»

«Здесь говорят о запрете суррогатного материнства для иностранцев. Депутаты исходят из предположения, что иностранцы заведомо являются порочными, и в случае попадания к ним любого ребенка они его отпедофилят, а потом - продадут на органы. Но мне это представляется неверным. Нет не единого случая, когда ребенок был рожден в России суррогатной матерью, был нанесен какой-то ущерб. Те люди, которые прибегают к суррогатному материнству, это люди состоявшиеся, которые мечтают много лет о ребенке. Для них - это крайний способ лечения бесплодия. Даже предположить нельзя, что с этим ребенком может быть что-то не так».

Напомним, что Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства в России для иностранцев. Как передает «РИА Новости», группа депутатов и сенаторов в декабре 2021 года внесла в Госдуму новую редакцию законопроекта, согласно которому воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина - гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено.