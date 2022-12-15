В Великобритании проходит крупнейшая забастовка медсестёр

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15 декабря 2022, 13:50

Фото: Unsplash.com

В Соединённом Королевстве проходит крупнейшая забастовка медсестёр. Митингов такого масштаба среди медиков не было целое столетие. В английской прессе сообщают, что верховная власть не смогла договориться с работниками больниц и удовлетворить все их требования. Из-за этого в новогодний период может сложиться непростая ситуация со здравоохранением.

В СМИ называют дату 15 декабря «беспрецедентным шагом, отражающим масштабы недовольства в королевстве». Как отмечается, пациенты ждут операции месяцами, а медики требуют повышения на минимальных ставках. Только вот правительство, похоже, на уступки не идёт. И эти шаги в итоге привели к тому, что мы наблюдаем в сегодняшний день.

Главным требованием медсестёр было и остаётся – повышение зарплаты. В частности, сестринский профсоюз RCN запрашивал увеличение выплат на 15 процентов. 10 процентов были нужны для покрытия чрезмерного роста цен из-за высокой инфляции 2022 года. Британские власти утверждают, что денег на зарплатные нужды медиков у правительства нет. А министр здравоохранения страны Стив Барклай заявил, что обещает подумать над бесплатным кофе для медработников. Эти слова и вовсе восприняли как злостную насмешку. Также стоит сказать, что из-за первой в истории королевства забастовки около 300 000 медсестёр отменены тысячи плановых операций и визитов к медикам.

Ранее медсестры устроили забастовку в Израиле.