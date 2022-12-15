Попова заявила, что в России работают над созданием единой вакцины от гриппа и COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг заявила, что в настоящий момент на территории РФ продолжается работа над вакциной, которая будет защащать сразу от гриппа и коронавируса нового типа.
Анна Попова уточнила, что созданием дивакцины сейчас занимается Институт системной биологии и медицины Роспотребнадзора.
Глава ведомства в рамках Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям обратила внимание на то, что исследования, о которых идет речь, достаточно успешны.