Попова заявила, что в России работают над созданием единой вакцины от гриппа и COVID-19

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15 декабря 2022, 10:40 Источник: РИА "Новости"

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг заявила, что в настоящий момент на территории РФ продолжается работа над вакциной, которая будет защащать сразу от гриппа и коронавируса нового типа.

Анна Попова уточнила, что созданием дивакцины сейчас занимается Институт системной биологии и медицины Роспотребнадзора.

Глава ведомства в рамках Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям обратила внимание на то, что исследования, о которых идет речь, достаточно успешны.