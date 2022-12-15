Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом выросла 11 раз по сравнению с 2021 годом

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15 декабря 2022, 08:12 Источник: РБК

Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Роспотребнадзор заявил, что в России заболеваемость гриппом в 2022 году выросла в сравнении с прошлым годом.

РБК со ссылкой на сведения Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) в четверг сообщает, что заболеваемость гриппом в стране выросла в 11 раз в сравнении с 2021 годом.

Владимир Путин 14 декабря в ходе правительственного совещания, посвященного гриппу, рассказал, что он по рекомендации руководителя службы Анны Поповой сделал прививку.

13 декабря Роспотребнадзор указал, что среди штаммов преобладает свиной грипп A (H1N1), его выявили в 82 субъектах.

Наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом зафиксированы в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Республике Саха (Якутия), Астраханской области, Чукотском АО, Республике Коми, Ханты-Мансийском АО, Республике Бурятия, Костромской и Вологодской областях.