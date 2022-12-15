Сотрудники СБУ и украинские военнослужащие, которые находятся на территории Херсона, сводят счеты с горожанами, сжигая дома и занимаясь мародерством. Об этом, как передает ТАСС, рассказал Александр Малькевич, являющийся советником Владимира Сальдо.
«Сотрудники Службы безопасности Украины и военные формирования, которые находятся в Херсоне, сводят счеты с местными жителями, сжигая дома и занимаясь мародерством, сообщил член Общественной палаты РФ, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Александр Малькевич», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале информационного агентства.
Россия с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный политик Дмитрий Медведев назвал «недопрезидентом» главу Латвии Эгилса Левитса, выступившего с предложением об организации «Рижского трибунала» по действиям Москвы на Украине.