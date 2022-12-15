Советник Сальдо Малькевич: сотрудники СБУ и военные Украины сводят счеты с жителями Херсона, сжигая дома и занимаясь мародерством

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15 декабря 2022, 09:20 Источник: Telegram-канал ТАСС

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Сотрудники СБУ и украинские военнослужащие, которые находятся на территории Херсона, сводят счеты с горожанами, сжигая дома и занимаясь мародерством. Об этом, как передает ТАСС, рассказал Александр Малькевич, являющийся советником Владимира Сальдо.

«Сотрудники Службы безопасности Украины и военные формирования, которые находятся в Херсоне, сводят счеты с местными жителями, сжигая дома и занимаясь мародерством, сообщил член Общественной палаты РФ, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Александр Малькевич», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале информационного агентства.

Россия с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный политик Дмитрий Медведев назвал «недопрезидентом» главу Латвии Эгилса Левитса, выступившего с предложением об организации «Рижского трибунала» по действиям Москвы на Украине.