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Москалькова рассказала об «ужасных звонках» по вопросам мобилизации, которые продолжают поступать в аппарат омбудсмена

, 18:30 Источник: Интерфакс

Москалькова рассказала об «ужасных звонках» по вопросам мобилизации, которые продолжают поступать в аппарат омбудсмена
Омбудсмен Татьяна Москалькова. Фото: Kremlin Pool/globallook.com

Несмотря на то, что частичная мобилизация в стране де-факто завершена, аппарат омбудсмена продолжает получать по 60-70 звонков в день с жалобами от тех, кого она затронула. Об этом в среду рассказала на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ.

Она назвала эти звонки «ужасными, надрывными, тяжелыми». По ее словам, аппарат омбудсмена делает все возможное, чтобы помочь людям, которые столкнулись с нарушениями закона при проведении частичной мобилизации. 

Ранее Москалькова сообщала, что с начала спецоперации ее аппарат получил 11 тысяч обращений, связанных с проведением СВО. 

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