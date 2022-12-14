Глава Минтруда Котяков: после упразднения с 1 января ПФР сроки доставки пенсий не изменятся

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14 декабря 2022, 17:26 Источник: РИА Новости

Глава Минтруда Антон Котяков. Фото: Federation Council of Russia/globallook.com

Из-за упразднения Пенсионного фонда, функции которого с 1 января возьмет на себя вновь созданный единый Социальный фонд, даты доставки россиянам пенсий не изменятся. Об этом на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил в среду Глава Минтруда Антон Котяков.

«Даты доставки пенсий сохраняются. Если, например, пенсия от Пенсионного фонда приходила пятого числа, то гражданин продолжит получать пенсию также пятого числа», - разъяснил Котяков.

Он также напомнил, что из-за долгих новогодних каникул часть январских пенсий будет выплачена заранее.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2023 года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования упраздняются, их функции передаются единому Социальному фонду России.