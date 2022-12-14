Госдума приняла в первом чтении закон о пожизненном заключении за диверсии в РФ

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14 декабря 2022, 16:55 Источник: РИА Новости

здание Госдумы РФ, Илья Кошелев/news.ru via globallookpress.com

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении новый законопроект. Он предусматривает уголовную ответственность, включая пожизненное лишение свободы за создание диверсионных сообществ в России, содействие диверсиям и их финансирование и пропаганду.

По данному закону в УК РФ могут добавить три статьи: «Содействие диверсионной деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности» и «Организация диверсионного сообщества и участие в нем».

Ранее стало известно, что первое чтение прошел еще один законопроект, по которому будет введен контроль за соблюдением норм русского языка.