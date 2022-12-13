ГД приняла в I чтении законопроект о защите русского языка от иностранных слов

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13 декабря 2022, 16:25

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который посвящён контролю за соблюдением норм русского литературного языка. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект был внесён в ГосДуму 26 октября. Согласно нему, «должностные лица органов и организаций», а также «граждане РФ» должны соблюдать нормы современного русского языка. Так, не допускается применение иностранных слов. Исключение касается терминов, не имеющих общеупотребительных аналогов.

Кроме того, в рамках проекта планируется введение нормативных словарей, нормативных грамматик и других справочников.

Ранее сообщалось, что Запад старается нанести урон российской экономике.