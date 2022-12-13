ГД приняла в I чтении законопроект о защите русского языка от иностранных слов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который посвящён контролю за соблюдением норм русского литературного языка. Об этом сообщает ТАСС.
Законопроект был внесён в ГосДуму 26 октября. Согласно нему, «должностные лица органов и организаций», а также «граждане РФ» должны соблюдать нормы современного русского языка. Так, не допускается применение иностранных слов. Исключение касается терминов, не имеющих общеупотребительных аналогов.
Кроме того, в рамках проекта планируется введение нормативных словарей, нормативных грамматик и других справочников.
Ранее сообщалось, что Запад старается нанести урон российской экономике.