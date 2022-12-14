150 тыс уволенных работников на Западе остались без Нового года

В уходящем 2022 г. во всём мире наблюдались массовые увольнения сотрудников в крупнейших компаниях. Причём, происходило это на фоне нехватки рабочей силы в других, менее привлекательных экономических областях. Всего порядка тысячи компаний технологической направленности уволили свыше 150 тысяч человек.
Самые масштабные сокращения, когда персонал увольняли тысячами, наблюдался в китайских Alibaba и Tencent, а также в американских, итальянских и нидерландских компаниях. Примерно по 10 тысяч сотрудников было уволено в Credit Suisse, Amazon, 4 тысячи – в компании Phillips, на 2000 человек сократилась штатная численность немецкой компании Henkel. Из-за уменьшения трат населения на технику, в связи со сложной геополитической обстановкой в мире, известнейшая компания по производству ноутбуков и принтеров НР будет вынуждена уволить 9 тысяч человек.
Обстановка в России хоть и не значительно отличается от ситуации в других странах, тем не менее, не грозит вылиться в массовые увольнения. В 2022 г. сокращение штата затронуло порядка 16% компаний, из которых в 43% уволили примерно 10-30% работников, в 7% - 30-50%, в 14% компаний сократили свыше 50% штата, менее 10% человек было уволено в 36% компаний.
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