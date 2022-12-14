Советник главы «Росэнергоатома» Карчаа: вопросы защиты Запорожской АЭС от обстрелов надо адресовать не РФ и МАГАТЭ, а Украине

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14 декабря 2022, 12:03

Запорожская АЭС, Dmitry Grigoriev / globallookpress.com

Вопросы защиты Запорожской АЭС от обстрелов необходимо адресовать не Российской Федерации и МАГАТЭ, а киевской стороне. На это, как информирует Telegram-канал ТАСС, указал Ренат Карчаа, советник главы «Росэнергоатома».

«Россия и Международное агентство по атомной энергии могут обсуждать лишь безопасную эксплуатацию Запорожской атомной электростанции, вопросы защиты от обстрелов надо адресовать Украине, заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в среду, Михаил Подоляк, советник руководителя офиса президента Владимира Зеленского, отметил, что тема украинского конфликта в настоящее время исчезает из трендов Twitter.