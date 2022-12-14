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Советник главы офиса Зеленского Подоляк: тема конфликта на Украине исчезает из трендов Twitter

, 11:23

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: тема конфликта на Украине исчезает из трендов Twitter
Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Тема украинского конфликта в настоящий момент исчезает из трендов Twitter. На это, как передает ТАСС, указал Михаил Подоляк, советник руководителя офиса президента бывшей советской республики Владимира Зеленского.

«Тема конфликта на Украине исчезает из трендов Twitter, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей официальной странице в этой соцсети», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Советник также обратил внимание на невозможность зарегистрироваться в Twitter и войти в аккаунт с украинским номером.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию. Ранее сегодня сообщалось, что Лондон потратит 2,5 млн фунтов стерлингов с целью обучения украинских судей вести дела в отношении российских военнослужащих.

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