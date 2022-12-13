Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Общество 13+

Путин: Россия никому не позволит очернить своих героев

, 20:12

Путин: Россия никому не позволит очернить своих героев
Владимир Путин, Mikhail Metzel/Kremlin Pool/ globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране никому не позволят очернить и оболгать ее героев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его видеообращение.

По словам лидера государства, под защитой России остается «правда о наших предках», а также тех, кто «сейчас сражается за Родину».

Путин подчеркнул, что в РФ не допустят искажения фактов о героях страны. Он добавил, что любовь к Родине является оружием против дезинформации и лжи.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты покинут США в начале 2023 года.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей