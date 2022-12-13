Путин: Россия никому не позволит очернить своих героев

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране никому не позволят очернить и оболгать ее героев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его видеообращение.
По словам лидера государства, под защитой России остается «правда о наших предках», а также тех, кто «сейчас сражается за Родину».
Путин подчеркнул, что в РФ не допустят искажения фактов о героях страны. Он добавил, что любовь к Родине является оружием против дезинформации и лжи.
Ранее сообщалось, что российские дипломаты покинут США в начале 2023 года.
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