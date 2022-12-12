Представительство ЛНР сообщило, что украинские боевики обстреляли Сватово из артиллерийского орудия 155 мм

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12 декабря 2022, 21:56

Украинские вооруженные формирования в понедельник вечером обстреляли населенный пункт Сватово в Луганской Народной Республике.

В сообщении Telegram-канала представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточняется, что в 18 часов выпущено по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 миллиметра (пять снарядов).

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что по предварительной информации, есть разрушения и повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры.