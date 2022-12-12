Офицер ЛНР Марочко опроверг информацию украинских СМИ о якобы гибели большого числа российских военных при обстреле Сватово

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12 декабря 2022, 11:07

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Офицер ЛНР Андрей Марочко опроверг информацию украинских СМИ о якобы гибели большого количества российских военных при обстреле Сватово. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

«Распространяемая в украинских СМИ информация о якобы гибели большого числа российских военных при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины города Сватово не соответствует действительности, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Вершинин отметил, что во время консультаций, состоявшихся в Стамбуле, турецкой стороне были предоставлены сведения об абсолютно агрессивном поведении подконтрольных Киеву войск.