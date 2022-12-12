Замглавы МИД РФ Вершинин: в ходе консультаций Турция была проинформирована об абсолютно агрессивном поведении войск Украины

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12 декабря 2022, 10:38

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, MFA Russia / globallookpress.com

Во время консультаций, состоявшихся некоторое время назад в Стамбуле, Турция была проинформирована об абсолютно агрессивном поведении Вооруженных сил Украины. На это, как передает ТАСС, указал Сергей Вершинин, заместитель руководителя российского министерства иностранных дел.

«В ходе политических консультаций с Турцией турецкая сторона была максимально подробно проинформирована об абсолютно агрессивном поведении со стороны ВСУ», — процитирован Вершинин в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее сегодня, лидер ДНР Денис Пушилин отметил, что расположенная на территории республики Марьинка уже на 70% под контролем армии России.