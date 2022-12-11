Путин признался, что волнуется перед публичными выступлениями

Президент России Владимир Путин признался, что несмотря на многолетний опыт публичных выступлений, все еще волнуется перед ними.
В программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» в воскресенье были показаны кадры, где глава государства после церемонии награждения Героев России в Кремле общается с ее участниками. Когда он подошел к ефрейтору Давиду Малыйкину, тот начал говорить и замешкался. Путин подбодрил его словами о том, что сам волнуется перед публичными выступлениями.
«Я двадцать лет занимаюсь этим «кино» и тоже волнуюсь», — сказал он.
Ранее президент РФ в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Бишкеке объяснил, что, говоря о длительности спецоперации, имел в виду долгий процесс урегулирования конфликта.