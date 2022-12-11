Путин признался, что волнуется перед публичными выступлениями

Аргументы Недели → Общество 13+

11 декабря 2022, 15:19 Источник: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

Президент России Владимир Путин признался, что несмотря на многолетний опыт публичных выступлений, все еще волнуется перед ними.

В программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» в воскресенье были показаны кадры, где глава государства после церемонии награждения Героев России в Кремле общается с ее участниками. Когда он подошел к ефрейтору Давиду Малыйкину, тот начал говорить и замешкался. Путин подбодрил его словами о том, что сам волнуется перед публичными выступлениями.

«Я двадцать лет занимаюсь этим «кино» и тоже волнуюсь», — сказал он.

Ранее президент РФ в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Бишкеке объяснил, что, говоря о длительности спецоперации, имел в виду долгий процесс урегулирования конфликта.