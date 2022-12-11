Экс-посол ЛНР Мирошник: число безвозвратных потерь армии Украины в районе Артемовска явно превышает 10 тысяч военных

Аргументы Недели → Общество 13+

11 декабря 2022, 11:45

Бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник, Alexander Rekun / globallookpress.com

Количество безвозвратных потерь Вооруженных сил Украины в районе города Артемовска (украинское название — Бахмут) явно превышает 10 тысяч военнослужащих. На это указал бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Мирошник отметил в своем Telegram-канале, что на страницах британского издания Daily Telegraph появился материал под названием «Украинские войска засосало в мясорубку Бахмута».

«За политический призыв Зеленского — держать, пока мы выпрашиваем деньги, — Украина платит тысячами утилизированных боевиков. Число безвозвратных потерь ВСУ в “Бахмутской мясорубке” явно превышает 10 тысяч боевиков», — написал экс-посол.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее сегодня, глава абхазского кабмина Александр Анкваб заявил, что власти республики следят за попытками открыть «второй фронт» против Москвы в Грузии.