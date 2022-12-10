Виктор Бут заявил, что поддерживает российскую спецоперацию и мог бы принять в ней участие

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10 декабря 2022, 16:53 Источник: RT

Виктор Бут. Фото: скриншот видео.

Предприниматель Виктор Бут, освобожденный несколько дней назад из тюрьмы в США, заявил, что поддерживает российскую спецоперацию в Украине и мог бы пойти добровольцем. Об этом он рассказал в интервью Марии Бутиной на RT.

Отвечая на вопрос об отношении к спецоперации, Бут рассказал, что, находясь в заключении, не понимал, почему Россия не пошла в Донбасс раньше, еще в 2014 году. По его словам, он смотрел в тюрьме репортажи CNN и Fox News, в которых показывали жителей Харькова - они «ходили с демонстрациями», неся в руках российские триколоры и скандируя: «Россия! Россия!».

«Понятно, не было условий, мы не были готовы. Но я всецело поддерживаю [спецоперацию]. Если бы была возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошел добровольцем», - сказал Бут.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры по обмену заключенными между Москвой и Вашингтоном не были шагом к преодолению кризиса в отношениях между США и Россией.