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Суд обязал МВД РФ выплатить журналисту Ивану Голунову полтора миллиона рублей за моральный вред

, 18:58 Источник: ТАСС

Суд обязал МВД РФ выплатить журналисту Ивану Голунову полтора миллиона рублей за моральный вред
Иван Голунов. Фото: City News Moskva/globallook.com

Журналист Иван Голунов выиграл суд о взыскании морального вреда с МВД РФ, сотрудники которого летом 2019 года подбросили ему наркотики и фальсифицировали уголовное дело в отношении него. Об этом сообщил в пятницу адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

По словам юриста, Мосгорсуд удовлетворил иск, постановив взыскать с МВД России полтора миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы смягчили наказание, сократив срок пребывания в колонии на полгода.

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