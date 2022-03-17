Полицейским, подбросившим наркотики журналисту Ивану Голунову, сократили сроки лишения свободы

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17 марта 2022, 14:57 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Бывшим сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Западного округа Москвы, признанным виновными в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову и в фальсификации доказательств по его делу, снизили меру наказания.



Напомним, что известного своими журналистскими расследованиями Ивана Голунова полицейские задержали в Москве в июне 2019 года, сообщив, что обнаружили у него наркотики. Дома у Голунова в ходе обыска якобы также были найдены запрещенные вещества и весы для их сортировки. Журналиста обвинили в незаконном хранении и распространении наркотиков.



Позже сотрудники СКР и управления собственной безопасности МВД провели расследование и выяснили, что наркотики Голунову подбросили сами полицейские. Журналист утверждал, что таким образом с ним пытались разобраться лица, которые фигурировали в его публикациях.



Стало известно, что первый апелляционный суд общей юрисдикции снизил наказания пяти бывшим сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Западного округа Москвы во главе с их начальником Игорем Ляховцом. Им смягчили уголовную ответственность за хранение и перевоз наркотических средств.



В итоге Игорю Ляховцу сократили срок с 12 до 11,5 лет лишения свободы. Максиму Уметбаеву и Роману Феофанову вместо восьми лет придется отбывать на зоне 7,5. Акбару Сергалиеву снижено наказание на девять месяцев. Ему придется отбывать семь лет и три месяца. Денису Коновалову суд сократил наказание с пяти до 4,5 лет. Всем осужденным подтвердили ограничение на 2,5 года занимать должности на госслужбе. Их также лишат сержантских и офицерских званий.



Иван Голунов остался недоволен судебным решением. Помимо прочего, Апелляционный суд неожиданно отменил удовлетворенный Мосгорсудом иск о возмещении морального вреда, по которому каждый бывший оперативник должен был выплатить журналисту по 1 млн руб. компенсации. Исковое требование потерпевшего направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.



