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9 декабря 2022, 16:00 Источник: RT

Виктор Бут. Фото: wr1/globallook.com

Голливудский фильм «Оружейный барон» с Николасом Кейджем в главной роли мог быть и поинтереснее. Такое мнение высказал освобожденный в четверг российский бизнесмен Виктор Бут, чья история легла в основу картины.

Отвечая на вопрос депутата ГД Марии Бутиной, которая взяла у него первое интервью для RT после возвращения на родину, Бут предположил, что фильм получился малореалистичным из-за политической ангажированности Голливуда.

«Если бы пришли ко мне и спросили, я, может быть, придумал бы более интересную историю. Голливуд в настоящее время, на мой взгляд, стал отделом пропаганды «вашингтонского обкома». И все, что они делают, вписывается в это», - сказал Бут.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Вашингтоном и Москвой по обмену заключенных не были шагом к преодолению кризиса в отношениях США и России.