Боец с позывным Ваха советует солдатам, отправляющимся в зону СВО, брать с собой наушники и влажные салфетки

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9 декабря 2022, 15:09 Источник: crimea.kp.ru

Боец с позывным Ваха рассказал, что самое главное – подготовиться заранее. Добровольцам, перед тем как отправиться в зону соприкосновения, необходимо тщательно проверить здоровье. Определив слабые стороны, нужно взять с собой аптечку, которая поможет в случае непредвиденных обстоятельств. Чтобы недомогание не подкосило, необходимо взять самые нужные лекарства.

Нельзя забывать об утеплении. Одежда может износиться, и на смену лучше взять термобелье и дополнительные комплекты нижнего белья. Ваха обращает внимание, что боевые действия могут проходить в разных локациях и с разной температурой, посему утепление здесь просто необходимо. Нельзя пренебрегать гигиеной. Стандартный набор должен состоять из влажных салфеток и твёрдого мыла. Должны быть прозрачные пакеты с застёжками и антисептики. В конечном счёте, нужно захватить с собой наушники. Это может спасти неподготовленного человека от повреждения слуха. Хорошо подойдут большие наушники, способные хоть как-то обеспечить подавление шума.