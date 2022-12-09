Сотрудникам ГИБДД дали рекомендации, как вести себя с агрессивными водителями и провокаторами

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9 декабря 2022, 12:16 Ксения Калуга Источник: Коммерсантъ

Фото: Global Look Press

В МВД разработали рекомендации для сотрудников ДПС. В документе указано, как им стоит вести себя при общении с провокаторами, блогерами и троллями. Так, например, в разговоре с агрессивными водителями стоит применять методы психологического воздействия, а также проявлять «подчеркнутую» вежливость.

Несмотря на то, что базовые правила общения изложены в законе о полиции и регламенте МВД по надзору за движением, НЦ БДД МВД и Московский университет МВД им. В. Я. Кикотя решили сделать дополнительные рекомендации. По словам авторов, в последнее время блогеры стали часто провоцировать сотрудников ГИБДД, снимая всё это на камеру.

В документе указано: прежде чем начать разговор с водителем работник ДПС должен составить его психологический портрет. Оценить его эмоциональное состояние, социальный статус, жесты и т.д. Диалог лучше начинать с таких фраз: «Добрый вечер», «Чем я могу помочь?» и так далее. Также не стоит забывать про дистанцию. Она не должна сокращаться менее чем на 45 см – иначе это может вызвать негативную реакцию у человека.

В рекомендациях также разбираются несколько конфликтных ситуаций на дороге. Например, водитель начал возмущаться, что сотрудник не представился и не назвал причину остановки. Авторы документа напоминают: работник ГИБДД не должен показывать документы. А в момент разговора ему нужно спокойно, не поддаваясь на провокации, «чётко» разъяснить все требования.