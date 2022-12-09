Подполковник НМ ЛНР Марочко: иностранные наемники начали отказываться ехать в Артемовск из-за плохого положения дел ВФУ

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9 декабря 2022, 10:45 Источник: Офицер НМ ЛНР А. Марочко

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в пятницу утром сообщил, что украинское командование пошло на обман для доставки подкрепления из иностранных наемников в Артемовск.

Со ссылкой на данные разведки Марочко написал в своем Telegram-канале, что в связи с очень плохим положением дел для вооруженных формирований Украины в районе города Артемовск, подписавшие недавно контракт иностранные наемники начали под различными предлогами отказываться ехать на это направление.

Как доложила разведка, командование ВСУ пошло на ухищрения и обман личного состава объявив наемникам, что их повезут в Днепропетровск для охраны промышленных предприятий, но когда иностранцы высадились из автомобилей, обнаружили, что их привезли в город Часов Яр, Бахмутского района, западнее райцентра Артемовск.

Город Артемовск (украинское название Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от города Горловка.

Артемовск является важным транспортным узлом для снабжения группировки войск ВСУ в Донбассе. Через город проходит сеть автомобильных и железных дорог. В настоящее время за него идут ожесточенные бои.