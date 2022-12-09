Общероссийская акция «Закаленная Россия – Сильная страна» в Хабаровском крае

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9 декабря 2022, 10:01

Фото: Зрители на соревнованиях по зимнему плаванию

Общероссийская акция «Закаленная Россия – Здоровая страна» в Хабаровском крае пройдет 24 декабря 2022 года в 10.00 в традиционном для зимних пловцов и моржей города Хабаровска месте, лодочной станции «Дельфин», в центре зимнего плавания, в простонародье называемого «Канарами».

Заплыв по Уссури 2012



Такое название центру дали местные любители зимнего плавания за жаркую и радушную атмосферу центра и круглогодичную незамерзающую в любую погоду прорубь, расположенной на акватории реки Уссури, длиной более 400 метров.

Заплыв по Уссури 2012



История развития зимнего плавания и моржевания в Хабаровском крае начинается с зарождения дальних марафонских заплывов проводимых Командованием Краснознаменной Амурской флотилии в 1930–40 годах прошлого века.

Дальние марафонские заплывы на дистанции 40 и 50 км по реке Амур, проводились, в тот период неоднократно и в них много раз побеждал краснофлотец Петр Доценко.

Архивные заметки 1944 года о заплывах моряков КАФ

Чтобы побеждать в дальних заплывах, спортсменам необходимо было иметь не только хорошую физическую подготовку, но и способность переносить холодовые нагрузки длительное время. В среднем пловцам при прохождении дистанции 40 км, приходилось находиться в воде при температуре 18 градусов более 5 часов. Поэтому были организованны круглогодичные тренировки на открытой воде, а зимой обязательное окунание в ледяную прорубь.

Излюбленные места летнего купания и зимнего окунания в прорубь, жителей города Хабаровского того времени это река Уссури в районе Красной речки, затоны Артиллерийский и им. Кирова, на реке Амур.



В 1953 году знаменитый марафонский пловец Искандер Файзулин проплыл по реке Амур расстояние 220 км, находясь при этом в воде 26 часов 40 минут. За это достижение ему было присвоено высокое звание заслуженного мастера спорта.

В 1989 году старший преподаватель кафедры плавания Хабаровского института физической культуры, кандидат педагогических наук Сергей Вороненко решил возобновить традиции моряков – амурцев и организовать заплыв на дистанцию 40 км, по маршруту: «пос. Осиновая Речка, Хабаровского района – Центральный пляж города Хабаровска». Для этих целей им была создана команда студентов института и военнослужащих Тихоокеанского флота.

Докучаев Олег на финише заплыва на 40 км в 1989 году



В период с 1990 по 1993 года военнослужащие Тихоокеанского флота капитан-лейтенант Олег Докучаев и старший матрос Павел Алексеев совершили серию марафонских заплывов по реке Амур протяженностью от 50 до 150 км. При этом тренировки и подготовка к этим заплывам проходили круглогодично в любую погоду.

Именная заявка и газетная статья о заплыве на 70 км по реке Амур



В период с 2009 по 2010 годы при руководстве Председателя Хабаровской краевой организации ДОСААФ полковника Олега Докучаева, совместно с Амурской региональной общественной организацией «Аквайс-спорт» были проведены заплывы по реке Амур, на дистанции 1000 км, по маршруту: «Благовещенск – Хабаровск» и 1048 км, по маршруту: «Хабаровск – остров Сахалин, мыс Погиби».

Докучаев архив 15 Агитка 2 Амурский заплыв 2008



В 2011 году в Хабаровском крае была организованна Ассоциация холодового плавания Хабаровского края «Касатка», которая сразу активно начала развивать зимнее плавание и моржевание в Хабаровском крае.

Заплыв по Уссури 2012



При ее непосредственном участии были организованны традиционные соревнования, которые проводятся ежегодно в различных муниципальных районах Хабаровского края:



- Кубок Командующего войсками Восточного военного округа – в Хабаровском муниципальном районе;



- Кубок на призы Главы муниципального района имени Лазо;



- Кубок на призы Главы Вяземского муниципального района;



- Традиционные заплывы в Советско-Гаванском и Ванинском муниципальных районах, по Советско-Гаванскому заливу и Татарскому проливу, Охотского моря;



- Традиционные заплывы по реке Амур, посвященные Дню Победы, Дню города и другим памятным датам.

Соревнования по плаванию на открытой воде на озере Драга



Соревнования проводимые на озере Драга, поселка Переяславка, муниципального района имени Лазо имеют более 10-летнюю историю, в настоящий момент имеют статус этапа Кубка России и славятся своей отличной организацией, пропагандируя зимнее плавание, здоровый образ жизни и моржевание среди жителей Хабаровского края.

Спортсмены на старте



Особой страницей в истории «Ассоциации холодового плавания Хабаровского края» - «Касатка» стоит подготовка и проведение международного, межконтинентального эстафетного заплыва «Чукотка – Аляска 2013», во время которого международная команда пловцов из 18 стран мира смогли преодолеть, ранее не покоренный Берингов пролив.

Мемориальная доска Берингов Пролив



За это достижение Ассоциация «Касатка» награждена международной организацией WOWSA призом, за организацию заплыва, как заплыв ставший событием года в мировом плавании на открытой воде в 2013 году и внесена в книгу рекордов «Гиннесса».

Вымпел Берингов пролив



Есть у Ассоциации «Касатка» и спортивные достижения, ее спортсмены неоднократно становились победителями и призерами чемпионатов и кубков Мира, всероссийских и международных соревнований, это известные спортсмены в Хабаровском крае:



Комаров Александр, Докучаев Олег и Евгений, Балыков Алексей, Карась Татьяна, Ненахов Сергей и Варвара, Лебедевы Алексей и Анатолий, Мартынов Сергей, Чернухин Сергей, Филитович Дмитрий и Ольга.

Соревнования в Хабаровском крае



В 2022 года «Ассоциация холодового плавания Хабаровского края» - «Касатка» была переименована в «Федерацию зимнего плавания Хабаровского края» - «Айсберг».

Адмирал Сиденко К.С на старте заплыва на озере Драга



В сентябре 2022 года «Федерация зимнего плавания Хабаровского края» - «Айсберг» при поддержке «Федерации зимнего плавания России» прошла государственную аккредитацию по виду спорта «зимнее плавание» и стала региональной спортивной федерацией.

Спортивная борьба



В настоящий момент зимнее плавание, закаливание и моржевание в Хабаровском крае имеет устойчивую тенденцию к развитию, все больше людей приобщается к данной двигательной активности и приобщаются к зимнему плаванию, моржеванию в центре зимнего плавания лодочной станции «Дельфин», города Хабаровска, на реках Силинка в городе Комсомольске-на Амуре и Хор, в районе имени Лазо.

Соревнования на озере Драга

Приглашаем всех жителей Хабаровского края принять участие в общероссийской акции «Закаленная Россия – Сильная страна», окунуться в ледяную воду рек и озер, облиться из ведра и приобщиться к здоровому образу жизни.



Вместе мы Сила!