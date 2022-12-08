Раз так, работающие пенсионеры пытаются обхитрить ПФР

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8 декабря 2022, 10:07

В Пенсионном фонде РФ считают, что возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам ударит по казне.



Страховые пенсии индексировались до 2016 года. Потом она стала проводиться только для неработающих пенсионеров, не имеющих дополнительного заработка. Но пенсионеры не согласны с таким положением. Работающие платят налоги в бюджет. Пенсионерам приходится идти на хитрость. Они увольняются с работы для проведения индексации, а потом снова на неё устраиваются.



Разделение людей по признаку занятости в социальном государстве недопустимо. Работающие пенсионеры вносят ощутимый вклад в экономическое развитие страны. Соответственно, они имеют право на индексацию. С их уходом на пенсию государство лишается квалифицированных кадров.



Частично индексацию пенсий работающим пенсионерам мог бы возместить бизнес, который отчисляет средства в ПФР. Но в таком случае предприниматели должны получить поддержку от государства, чтобы сократить свои издержки. В противном случае пострадает частный сектор.