В Санкт-Петербурге задержали торговцев немаркированным алкоголем

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7 декабря 2022, 19:26

В Санкт-Петербурге полиция задержала троих местных жителей. Они подозреваются в торговле дорогостоящими алкогольными напитками, которые не имели маркировки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, злоумышленники организовали криминальный бизнес в сентябре 2021 года. Спиртное неизвестного происхождения поставляли в бары, рестораны и барбершопы Северной столицы.

В ходе обысков по местам жительства подозреваемых, а также в гаражах, которые использовались для хранения товара, полиция изъяла более 500 литров немаркированного алкоголя элитных брендов на сумму свыше 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленников отпустили под подписку о невыезде. «Кроме того, в квартире одного из фигурантов следователи и оперативники обнаружили 65 ящиков электронных сигарет без необходимых сертификатов качества. По данному факту проводится доследственная проверка», – рассказала Ирина Волк.