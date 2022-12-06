Губернатор Белгородской области сообщил о формировании в регионе отрядов теробороны — по многочисленным просьбам жителей

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6 декабря 2022, 16:55 Источник: Telegram

Бойцы теробороны Белгорода. Фото: Telegram/t.me/vvgladkov/

О формировании в регионе нескольких батальонов территориальной обороны сообщил во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, такое решение принято по просьбам жителей.

«Буквально с первых дней начала специальной военной операции обращалось большое количество жителей Белгородской области с необходимостью начать подготовку и формирование отрядов территориальной обороны или самообороны. Такое решение мы приняли», - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что батальоны формируются из тех, кто в силу разных причин не может быть призван на воинскую службу, но «имеет боевой опыт и большое желание, в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи».

В настоящее время, сообщил Старовойт, опытные инструкторы, имеющий боевой опыт, проводят тренировки отрядов теробороны во всех приграничных районах области. ⠀

Ранее военный эксперт Даниил Безсонов высказывал предположение, что вооруженные силы Украины могу атаковать Белгород.