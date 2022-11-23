Военный эксперт Безсонов: «Не исключено, что ВСУ пойдут на Белгород»

Аргументы Недели → Политика 13+

23 ноября 2022, 12:33 Антон Николаев

Фото: globallookpress.com

Даниил Безсонов предполагает, что украинская армия может пойти на Белгород, чтобы вызвать дестабилизацию в России. Такое мнение эксперт высказал в эфире телеканала «Россия 1», передает издание «Аргументы недели».

«Поступает информация о переброске крупных сил в Харьков. Буквально вчера пришли новости о том, что только танков переброшено в город более 50 ед., а также бронежилетов, других элементов амуниции, вооружений и живой силы противника. Очевидно, что эти данные указывают на то, что противник готовит наступление. Но в каком направлении будет это масштабное наступление? Насколько я понимаю работу нашей разведки, все эти планы известны, но здесь мы можем только прогнозировать и гадать. У нас есть одно из основных направлений - Сватово, куда не один месяц стремится противник. Также у нас есть рядом с Харьковом Белгород, поэтому исключать основное направление удара на Белгород, как бы это не звучало неприятно, я бы не стал. Они могут сделать обманный маневр ударом по сватовскому направлению, а основными силами пойти на Белгород».

Ранее портал Readovka сообщил, что ВСУ стягивают резервы в Харьковскую область.