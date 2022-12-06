Минобороны РФ опубликовало кадры с российскими военными, особожденными из украинского плена

Аргументы Недели → Общество 13+

6 декабря 2022, 16:00 Источник: ТВ-канал "Звезда"

Министерство обороны РФ. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Министерство обороны во вторник показало кадры возвращения из украинского плена российских военнослужащих. Видео публикует телеканал «Звезда» в своем телеграме.

На видео показано, как освобожденные военнослужащие получают теплую одежду и обувь, затем - едут в автобусе. Записаны также короткие обращения к родным некоторых из них.

«Жив, здоров, скоро буду дома», - говорит уроженец Донецка, обращаясь к своим матери и тете.

Ранее во вторник врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал об обмене военнопленными по формуле 60 на 60.