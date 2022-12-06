Шойгу привел данные о потерях армии Украины в ноябре: 8300 солдат и офицеров, пять самолетов

Аргументы Недели → Общество 13+

6 декабря 2022, 15:27

Сергей Шойгу, фото: MFA Russia/globallookpress.com

Украинские вооруженные формирования за ноябрь потеряли порядка восьми тысяч 300 военнослужащих.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу во вторник на совещании с руководящим составом армии сообщил о потерях ВСУ. По словам главы российского Минобороны, уничтожены пять украинских самолетов, из военной техники также потери - 10 вертолетов, 149 танков и свыше 300 бронемашин.

Шойгу указал, что российские войска своим высокоточным оружием большой дальности наносят массированные удары по объектам системы военного управления Украины, предприятиям оборонно-промышленного комплекса и связанным с ними целям.

Командование и Генштаб ВСУ продолжают бросать в огонь солдат, не считаясь с потерями. К концу ноября число убитых украинских военнослужащих оценивалось в более чем 135 тысяч. В Киеве занижают свои потери более чем в десять раз.