Судья Военного суда ДНР погиб при обстреле центра Донецка Вооруженными силами Украины

Судья Военного суда ДНР получил смертельные ранения в ходе обстрела центральной части столицы республики Вооруженными силами Украины. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».
«Судья Военного суда ДНР погиб при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ, сообщили в Верховном суде региона», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.
Имя погибшего в процитированном посте не приводится.
Ранее во вторник сообщалось, что Федеральная служба безопасности объявила в международный розыск заместителя руководителя украинского кабмина Ирину Верещук по делу о нарушении территориальной целостности РФ.