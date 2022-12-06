Судья Военного суда ДНР погиб при обстреле центра Донецка Вооруженными силами Украины

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6 декабря 2022, 11:56

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Судья Военного суда ДНР получил смертельные ранения в ходе обстрела центральной части столицы республики Вооруженными силами Украины. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Судья Военного суда ДНР погиб при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ, сообщили в Верховном суде региона», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Имя погибшего в процитированном посте не приводится.

Ранее во вторник сообщалось, что Федеральная служба безопасности объявила в международный розыск заместителя руководителя украинского кабмина Ирину Верещук по делу о нарушении территориальной целостности РФ.