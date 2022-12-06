«Аргументы недели» и Юрий Поляков представили «Три позы Казановы»

Аргументы Недели → Общество 13+

6 декабря 2022, 12:43 Игорь Епифанов

Фото Игоря Епифанова, Маргариты Кобеляцкой

5 декабря на международной книжной ярмарке Non/fiction 2022 состоялась встреча выдающегося писателя современности, поэта и публициста, общественного деятеля, Юрия Полякова с читателями. Организовал встречу издательский дом «Аргументы недели». Последний день работы ярмарки, конечно, не был таким ажиотажным, как суббота, но посетители целенаправленно шли на встречу с любимыми авторами. Одним из таких авторов, безусловно, был Юрий Михайлович Поляков. Это событие оттянуло часть публики с других площадок, заполнив до отказа зал номер два в Гостином Дворе.

Юрий Михайлович перед началом встречи увлеченно разглядывал книжные развалы и, в конце концов, посетовал: «Столько интересных изданий здесь! Но ставить уже некуда». В начале встречи Поляков признался, что с удовольствием сотрудничает с «Аргументами недели» и с большим уважением относится к главному редактору еженедельника Андрею Угланову за остроту публикаций и независимость суждений. И не преминул привести пример. Во время скандала с разрушением классического театра Татьяны Дорониной еженедельник стал первым СМИ, которому Поляков дал интервью на актуальную злободневную тему. При этом писатель заметил, что этот театральный скандал впервые разбудил такую мощную силу, как зритель.

На Полякова идут всегда. И не только потому, что он говорит неудобную правду, но и потому, что в его произведениях всегда есть место тонкому юмору, социальной сатире и даже изящной эротике. Собственно само мероприятие мы анонсировали как презентацию книги «Три позы Казановы», в которой можно без труда разглядеть «клубничку». Но помимо Эротики есть в ней Эстетика и Эрудиция. Автор назвал жанр книги «извлеченной прозой», пояснив, что извлек старых героев из своих более ранних произведений и поместил их в новые обстоятельства. От этого интерес к книге нисколько не пострадал, а герои не стали менее привлекательными.

Наверное, было бы неправильным не упомянуть другие книги автора, вышедшие в издательстве «Аргументы недели». Юрий Поляков, возможно, единственный писатель, предложивший аудитории три тома публицистики без купюр и цензуры: «От империи лжи к республике вранья», «Бездержавье», «В зоне риска». Собранные в трехтомнике материалы позволяют понять читателям «рок событий» и внутреннюю эволюцию автора.

«Вишенкой на торте» стала еще уникальная книга, представленная на встрече, – «Селфи с музой». Автор допускает читателя до своей творческой мастерской и делится секретами творчества. В сборник вошли увлекательные истории и яркие зарисовки нравов творческой среды.

Пришедшие на встречу с Юрием Поляковым поклонники неизменно возвращались к театральной теме. «Как же так могло случиться, что самые посещаемые постановки автора исчезли с театральной сцены?» Действительно, как? И почему, если тот же «Козленок в молоке» до сих пор остается лидером по числу спектаклей. И снова возникли извечные русские вопросы: «Кто виноват?» и «Что делать?». Стало окончательно понятно, что «клубничка» - всего лишь десерт, далеко не основное блюдо в литературном меню Юрия Полякова. Завершая разговор с читателями, Юрий Михайлович сказал: «У меня не было поводов ненавидеть советскую власть. Я считал и считаю, что советский строй можно было реформировать». Поклонники писателя успокоились и выстроились в очередь за автографом – автор остается верным себе и своим убеждениям.