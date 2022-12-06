Помощник Путина Ушаков: консолидация элит и общества — это оплот традиционных ценностей РФ

Консолидация элит и общества — это оплот традиционных ценностей РФ. Об этом заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
«Задачи внешней политики России, конечно же, связаны с максимальным достижением целей национального развития страны и процветания экономики, связаны с идейным позиционированием России как оплота нормальных традиционных ценностей», — подчеркнул Ушаков.
По его мнению, у российской внешней политики много преимуществ, в том числе «сбалансированность и многоветкорность».