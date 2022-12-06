The New York Times: Россия до сих пор продолжает производство крылатых ракет, несмотря на санкции Запада

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6 декабря 2022, 08:50

Запуск крылатой ракеты «Калибр», MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация до сих пор продолжает производство крылатых ракет, несмотря на ограничительные меры, введенные в отношении Москвы Западом. На это, как передает ТАСС, указало американское издание The New York Times (NYT).

«Россия до сих пор продолжает производство крылатых ракет, несмотря на антироссийские санкции, пишет газета The New York Times», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

В NYT предположили, что Москва нашла каналы по приобретению полупроводников в обход наложенных на нее рестрикций.

Ранее во вторник сообщалось, что конгрессвумен Марджори Тейлор Грин потребовала осуществить аудит средств, выделяемых Соединенными Штатами киевской стороне.