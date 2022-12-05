Путин продлил на следующий год ограничения на сделки с активами недружественных иностранцев

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 5 декабря, продлил на следующий год указ, согласно которому действуют ограничения на сделки с активами недружественных иностранцев.
Согласно последней информации, сделки с активами недружественных иностранцев в некоторых отраслях возможны исключительно по спецразрешению Владимира Путина. Речь идет об указе от 5 августа 2022 года № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".
Соответствующий документ к настоящему моменту опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.