Путин продлил на следующий год ограничения на сделки с активами недружественных иностранцев

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5 декабря 2022, 21:12 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

президент РФ Владимир Путин, Kremlin Pool/globallook.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 5 декабря, продлил на следующий год указ, согласно которому действуют ограничения на сделки с активами недружественных иностранцев.

Согласно последней информации, сделки с активами недружественных иностранцев в некоторых отраслях возможны исключительно по спецразрешению Владимира Путина. Речь идет об указе от 5 августа 2022 года № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".

Соответствующий документ к настоящему моменту опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.