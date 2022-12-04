Количество желающих работать в сфере общепита растет, а число вакансий наоборот заметно сокращается

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4 декабря 2022, 11:57 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: unsplash.com

В России отмечается рост соискателей, желающих работать в общепите.

Как следует из имеющегося у журналистов исследования кофейной сети Coffee Like и компании Headhunter с января-октября 2022 года по всей стране число людей на позиции официантов, барменов и бариста выросло аж на 47% год к году, то есть до 269 тысяч человек. Для данной отрасли этот объём считается по-настоящему рекордным. Но в то же самое время спроса на такое объёмное количество специалистов – нет.



Число размещённых организациями общепита вакансий выросло всего на 4% год к году, до 166.6 тысяч. Источники СМИ в отрасли говорят, что сейчас нет смысла набирать дополнительный персонал из-за снижения в кризис трафика посетителей. Тенденцию заметили и в агентстве ProPersonal. По данным главы гендиректора кадрового агентства, к концу осени нынешнего года число вакансий в сегменте сократилось на 30% по сравнению с летом, до 27 тысяч. При этом, количество резюме выросло до 127 тысяч.