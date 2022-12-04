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4 декабря 2022, 11:15

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Зачистка населенных пунктов, расположенных на территории Херсонской области, от украинских преступных элементов идет полным ходом. Соответствующее заявление сделал руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Зачистка населенных пунктов Херсонской области от украинских преступных элементов идет полным ходом», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Кадырова.

По его словам, «существенный вклад в это благородное дело вносят» представители спецподразделений из Чечни.

Рамзан Кадыров отметил, что в результате осуществленных оперативных мероприятий удалось изъять десятки единиц оружия. Также были задержаны диверсанты.

Ранее сегодня РИА Новости распространило информацию, согласно которой украинская сторона планирует взорвать крыши хранилищ аммиака и цехов на предприятии в Одессе и обставить это как «ракетный удар» России.